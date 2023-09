Griechenland: Fährbesatzung kannte Antonis – trotzdem stieß sie ihn in den Tod

Zum Tod eines Mannes im griechischen Hafen Piräus haben die Behörden Ermittlungen wegen vorsätzlichen Mordes eingeleitet. Auf Videos ist zu sehen, wie ein Mann in letzter Sekunde auf die Laderampe einer Fähre kurz vor dem Ablegen springt. Der Passagier, der als Antonis Karyotis aus Agios Nikolaos auf Kreta identifiziert wurde, wird zunächst von der Crew abgewiesen. Schließlich schubst eines der Besatzungsmitglieder den Mann so stark in die aufgewühlten Fluten der Schiffspropeller, dass er ins Hafenbecken fiel.