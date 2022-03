Zweites Rettungspaket : Griechenland kriegt Cash

Mit der Freigabe des zweiten Rettungspakets ist die Pleite Griechenlands vorerst abgewendet. Ein erster Teil in Höhe von knapp 40 Milliarden Euro wird überwiesen.

Die Eurogruppe hat am Mittwoch das zweite Griechenland-Rettungspaket in Höhe von 130 Milliarden Euro formell beschlossen. Das gab der luxemburgische Ministerpräsident und Eurogruppenchef Jean-Claude Juncker bekannt.

Der Rettungsfond EFSF wurde ermächtigt, einen ersten Teil der Notkredite von 39,4 Miliarden Euro an Athen zu überweisen. Damit ist die drohende Pleite Athens abgewendet.

Er forderte Athen zugleich auf, die weiteren Aufgaben zur Haushaltskonsolidierung, zu Strukturreformen und zur Privatisierung zügig zu erfüllen. «Das wird der griechischen Wirtschaft die Rückkehr auf einen nachhaltigen Pfad ermöglichen, was im Interesse aller ist.»

Die Finanzminister der Eurozone hatten schon am 20. Februar in einer Nachtsitzung die Grundsatzeinigung über das zweite Paket erzielt.

Allerdings musste Athen noch Sparbeschlüsse durchs Parlament bringen. Vor allem hing die Freigabe der neuen Notkredite von einem erfolgreichen Schuldenerlass der Privatgläubiger ab. Der Anleihenumtausch war am Montag geglückt. Die Banken und Fonds haben Griechenland mehr als die Hälfte seiner Schulden in Privathand in Höhe von 206 Milliarden Euro erlassen.