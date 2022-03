Erneute Herabstufung : Griechenland vor Zahlungsausfall

Die Ratingagentur Standard & Poor's hat Griechenland wegen des laufenden Anleihenrückkaufs erneut herabgestuft.

Die Ratingagentur Standard & Poor's hat die Kreditwürdigkeit Griechenlands wegen des laufenden Anleihenrückkaufs weiter herabgestuft. Die US-Ratingagentur wertet das laufende Angebot der Regierung in Athen, Staatsanleihen für zehn Milliarden Euro zurückzukaufen, als teilweisen Zahlungsausfall. Daher sei die Bewertung von «CCC» auf «SD» («Selective Default»/teilweiser Zahlungsausfall) gesenkt worden, teilte S&P am Mittwochabend in New York mit. Sollte der Rückkauf der Anleihen erfolgreich über die Bühne gehen, werde die Bewertung wahrscheinlich wieder auf «CCC» erhöht.