Luxemburg : Grippefälle explodieren – auch Corona nimmt wieder an Fahrt auf

Derzeit liegt gefühlt halb Luxemburg flach. Grund dafür sind unter anderem die derzeit grassierenden RS- und Grippeviren , die für eine Vielzahl von Atemwegserkrankungen verantwortlich sind. Hinzu kommen Sorgen über eine mögliche Expansion der Coronawelle in China nach Europa. Und das alles in der für unser Immunsystem herausfordernden Winterzeit.

Das Laboratoire national de santé (LNS) registrierte einen Anstieg der Grippefälle in der Woche vom 19. bis 25. Dezember um 84 Prozent auf 2551 Fälle, verglichen mit 1383 Fällen in der Vorwoche. Das geht aus den am heutigen Donnerstag vom Gesundheitsministerium veröffentlichten Zahlen hervor. «Die Zahl der Grippefälle übersteigt derzeit den Höhepunkt der Grippewelle im Frühjahr dieses Jahres», erklärt das Ministerium.

In den Krankenhäusern des Landes wurden in der Woche vom 19. bis 25. Dezember 38 Patienten mit einer Coronainfektion behandelt, zwei von ihnen intensivmedizinisch. Ein stabiler Wert, vergleicht man ihn mit der Vorwoche (39 Patienten). Gleichzeitig geht der Impffortschritt im Großherzogtum nur stockend voran: 778 Dosen wurden vom 19. bis 25. Dezember verimpft. Damit verfügen 474.898 Personen in Luxemburg über ein vollständiges Impfschema, was 79 Prozent der Bevölkerung ab fünf Jahren entspricht. Am Freitag, den 6., 13. und 20. Januar bietet das Belval Plaza von 10 bis 16 Uhr ein Impfungen an.