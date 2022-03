Epidemie : Grippewelle in New York - er herrscht Notstand

Wegen einer ungewöhnlich schweren Grippewelle hat der Gouverneur des US-Bundesstaats, Andrew Cuomo, den Gesundheitsnotstand ausgerufen.

Eine New Yorkerin lässt sich am 11. Januar gegen die Grippe impfen. (Bild: Keystone/AP/Bebeto Matthews)

Er hob am Samstag für die nächsten 30 Tage die Altersbeschränkung für Impfungen in den Apotheken auf.

19'000 Menschen erkrankt

Nach Angaben der Gesundheitsbehörden sind allein in New York über 19'000 Menschen an der Grippe erkrankt, mehr als vier Mal so viele wie im Jahr davor. US-weit wurden knapp 29'000 Fälle registriert, mindestens 20 Kinder starben.