Keine Umstellung mehr: Grönländer wechseln dauerhaft zur Sommerzeit

Die Bewohner Grönlands haben am Sonntag zum allerletzten Mal ihre Uhren auf die Sommerzeit umgestellt – und bleiben dabei. Während im Rest Europas im Herbst die Uhren wieder um eine Stunde zurückgedreht werden, wird es in Grönland keine Zeitumstellung mehr geben.

Das grönländische Parlament Inatsisartut hatte im vergangenen November beschlossen, dass ein Großteil der weitgehend selbstverwalteten Insel, die zum dänischen Königreich gehört, die Zeitzone wechseln soll, von UTC-3 zu UTC-2. Ab Beginn der Winterzeit im Oktober rückt es Europa eine Stunde näher. Die Regierung argumentiert, dass den Bewohnern dadurch nicht nur mehr Sonnenlicht an den Nachmittagen bleibe, sondern sie auch mehr Stunden am Tag mit Partnern aus anderen europäischen Ländern in Geschäftskontakt sein könnten.