Tilda Swinton : «Größe ist nicht alles»

Am ersten Tag der Berlinale zeigten sich die Superstars Bill Murray und Tilda Swinton bestens gelaunt. Sie stellten den Eröffnungsfilm «The Grand Budapest Hotel» vor.

Wes Anderson schafft es wie kein anderer Regisseur, die besten Schauspieler Hollywoods für die kleinsten Rollen zu gewinnen. Einer davon ist Bill Murray, der in fast jedem Film von Anderson mit dabei war. Und er weiss, warum es die A-Lister machen: «Viel Arbeit, wenig Geld.» Man zahle sogar regelmäßig drauf, wenn man mit Anderson drehe, scherzte Murray bei der Pressekonferenz am Donnerstag. Aber welche Beziehung haben Murray und Anderson eigentlich nach so viel gemeinsamen Projekten? «Die Verliebtheitsphase ist vorbei», scherzte Murray.