Mobilitätsplan : Größere Bahnhöfe für die Hauptstadt

LUXEMBURG – Der Bahnhof Hollerich soll künftig eine wichtige Rolle spielen und in den kommenden Jahren an das Tramnetz angeschlossen werden. Das Stadtbild wird sich an dieser Stelle verändern.

Der Bahnhof Hollerich wird sein Gesicht verändern und an Bedeutung gewinnen. Editpress

Der Hauptbahnhof und der Bahnhof Pfaffenthal sind heute die beiden größten Bahnhöfe der Hauptstadt. In Zukunft werden zwei weitere hinzukommen. Der Bahnhof Howald, wo der Verkehrsknotenpunkt bis 2024 fertiggestellt werden soll, und der Bahnhof Hollerich.

Der neue Bahnhof Hollerich wird an der Brücke gebaut, über die die Bahn die Route d'Esch überquert. Von dort aus können die Zugpassagiere mit der Tram zur Cloche d'Or oder ins Stadtzentrum fahren. Der künftige Bahnhof soll auch von den Zügen aus Petingen und Differdingen angefahren werden, die von dort ihre Fahrt zum Hauptbahnhof und dann in die Nordstad fortsetzen können.

Der Nationale Mobilitätsplan 2035 sieht neben diesem Knotenpunkt weitere Standorte vor, die einen einfachen Umstieg von einem Verkehrsmittel auf das andere ermöglichen. Bouillon, das CHL oder auch Ettelbrück und der Süden werden dem Plan nach über Umstiegspunkte verfügen. Insgesamt sind mehr als 30 P+R-Anlagen geplant, einschließlich der bereits bestehenden entlang der Hauptverkehrsstraßen, Eisenbahnstrecken und an den Grenzen.