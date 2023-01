Luxemburg : Größter Dreikönigskuchen beglückte Zuckerfans in der Belle Étoile

BARTRINGEN – In wenigen Tag ist wieder Dreikönigstag. So groß wie dieses Exemplar werden wohl die wenigsten Kuchen sein, aber bestimmt genau so köstlich.

Er hat einen Durchmesser von 160 Zentimeter, wiegt 35 Kilogramm und duftet nach Mandelcreme: Das kann nur der größte «Dräikinnekskuch» des Großherzogtums sein. Oder war er, besser gesagt. Die Bäcker- und Konditorenbranche hat es sich zur Gewohnheit gemacht, das außergewöhnliche Stück kurz vor dem Dreikönigstag am 6. Januar zu backen. Am Dienstag war der gigantische Kuchen dann in der Belle Étoile in Bartingen ausgestellt und ist an Schleckermäuler verteilt worden.