Größter Mond des Jahres: Der «Super Blue Moon» geht über Luxemburg auf

In der Nacht zum Donnerstag fallen zwei Himmelsphänomene zusammen – ein sogenannter «Blue Moon», also Blauer Mond, und ein Supermond. Beim Blauen Mond handelt es sich nicht um ein Weltraum-Spektakel, bei dem der Erdtrabant blau leuchtet. Die Bezeichnung bezieht sich vielmehr auf das Phänomen, dass alle zwei bis drei Jahre innerhalb eines Monats gleich zwei Mal ein Vollmond zu sehen ist.

Weil die beiden Zyklen nicht ganz übereinstimmen, gibt es daher hin und wieder zwei Vollmonde in einem Kalendermonat – und der zweite Vollmond wird dann «Blauer Mond» genannt. Zuletzt trat dieses Ereignis am 31. Oktober 2020 ein, der der nächste «Blaue Mond» nach diesem Jahr wird für den 31. Mai 2026 erwartet.

Größter Supermond des Jahres

Wegen seiner Seltenheit wird im Englischen der Ausdruck «once in a Blue Moon» verwendet, um auszudrücken, dass etwas selten, also etwa alle Jubeljahre, vorkommt.

In der Nacht zu Donnerstag wird der Blaue Mond zudem gleichzeitig zum Supermond – und zwar dem größten dieses Jahres: Bei diesem Phänomen kommt der Mond, dessen Umlaufbahn wegen des Gravitationseinflusses der Sonne und anderer Himmelskörper variiert, der Erde nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde Nasa mit einem Abstand von rund 363.300 Kilometern besonders nahe. Der Vollmond erscheint daher größer als in anderen Vollmondnächten.

Schon der erste Vollmond in diesem August war ein Supermond, allerdings war er etwas weiter weg. Insgesamt gibt es alleine in diesem Jahr vier Supermonde in drei Monaten. Der letzte wird in der Nacht auf den 29. September zu sehen sein – wenn das Wetter mitspielt. Wer in der kommenden Nacht aus dem Fenster schaut, hat in Luxemburg tatsächlich große Chancen den «Super Blue Moon» zu sehen. Laut Wettervorhersage wird die Nacht auf den 31. August größtenteils klar.