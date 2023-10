Grosbous: Ein Dorf steht unter Schock

Auf den Stufen des gepflegten Hauses mitten in Grosbous liegt eine Rose. Abgesehen von der von der Polizei versiegelten Haus- und Garagentür lässt nichts auf die Familientragödie schließen, die sich am vergangenen Sonntag gegen halb sechs abends nur wenige Meter weiter abgespielt hat.

Am Ende der Straße, rechter Hand, wurden zwei der Bewohner, ein 72-jähriger Mann und seine 73-jährige Frau, die mit ihren Hunden auf einem Wirtschaftsweg spazierten, von einem Auto tödlich erfasst. Ihrem eigenen Auto – wie mehrere Nachbarn bezeugen. Nach ersten Ermittlungsergebnissen sei der 72-Jährige noch am Tatort gestorben, seine Frau etwas später in der Klinik.