Nach Horrorcrash : Grosjean ein Formel-1-Rennen gesperrt

Nach dem von ihm verursachten Massencrash beim Formel-1-Rennen in Spa ist Lotus-Fahrer Romain Grosjean bestraft worden. Er habe seine Mitfahrer in Gefahr gebracht.

Verursacher Romain Grosjean ist nach dem schweren Unfall beim Großen Preis von Belgien für ein Formel-1-Rennen gesperrt worden. Der Franzose wurde zudem zu einer Geldstrafe von 50 000 Euro verurteilt. Die Rennkommissare begründeten ihr Urteil am Sonntag in Spa-Francorchamps damit, dass Grosjean mit seinem Verhalten einen Unfall verursacht habe, bei dem andere Fahrer hätten verletzt werden können.

Nachdem die Roten Ampeln am Sonntag in Spa-Francorchamps ausgegangen waren, kam es zu dem Horrorcrash: Romain Grosjean krachte nach einer sinnlosen Attacke kurz nach dem Start in Lewis Hamilton und beide Autos verhakten sich ineinander. Danach flog der französische Lotus-Pilot über Alonsos Ferrari und auch der Brite Hamilton hob in seinem McLaren vom Boden ab. Alonso wurde gedreht und blieb im Kiesbett erst einmal geschockt im Cockpit sitzen, ehe ihm Streckenposten aus dem Wrack halfen. Der Formel-1-Arzt war zu ersten Untersuchungen gleich zur Stelle. Das Safety Car neutralisierte das Rennen drei Runden lang.