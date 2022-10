Vor Champions-League-Spiel: Großaufgebot kontrollierte Fußball-Fans an den Grenzen zu Luxemburg, Frankreich und Belgien

Vor dem Spiel Eintracht Frankfurt gegen Olympique Marseille in der Champions League am gestrigen Mittwoch hat die deutsche Bundespolizei Einreisende an den Grenzen zu den Nachbarländern Luxemburg, Frankreich und Belgien sowie an den Bahnhöfen der betroffenen Grenzbundesländer kontrolliert. 800 Beamte waren laut der Mitteilung am Donnerstag bei dem Großeinsatz dabei, auch die Deutsch-Französische Einsatzeinheit (DFEE) war an der Kontrolle beteiligt.