Bauprojekt in Luxemburg: Großbauprojekt in Differdingen könnte aufgrund von russischen Investoren stillgelegt werden

Wird die internationale Lage eines der größten Bauprojekten im Süden Luxemburgs beeinträchtigen? Diese Frage stellt sich nun für das Unternehmen OcsiAI – das größte internationale Nanoröhren-Werk – das in Differdingen eine Fabrik zur Herstellung von Graphen-Nanoröhren errichten soll. Diese dienen unter anderem zur Produktion von Batterien für Elektroautos. Die Produktionsstätte soll in Luxemburg mehr als 300 Arbeitsplätze schaffen. Das Projekt gehört zu den Plänen des Großherzogtums, auf seinem Land die umweltverträgliche Nanotechnologie zu fördern.

Im vergangenen Februar erhielt OcsiAI grünes Licht für den Bau seines Werks. Seither hat das 2012 gegründete internationale Unternehmen mit Sitz in Luxemburg massiv in sein Image investiert – von öffentlichen Veranstaltungen bis hin zum Sponsoring von lokalen Vereinen. Darunter auch: Der Differdinger Fußballclub ‹Red Boys›. Dadurch zeigt sich, dass das Unternehmen vorhat, sich langfristig auf dem luxemburgischen Gebiet niederzulassen.

Durch den Ausbruch des Kriegs in der Ukraine wurde diese Dynamik aufgrund der Identität der Investoren jedoch beeinträchtig. In einer parlamentarischen Anfrage sprach der CSV Abgeordnete Laurent Mosar von Personen «russischer Herkunft mit teilweise dubiosen Praktiken» indem er sich dabei unter anderem auf die Enthüllungen von Reporter.lu stützte. Das luxemburgische Online-Magazin berichtete unter anderem von dem Bankier Igor Kim, der einem Oligarchen die Kapitalflucht aus Russland in Höhe von Milliarden Euro erleichtert haben soll. Einer der Hauptinvestor soll sogar der russische Staat selbst gewesen sein sollen.

Die Bürgermeisterin ist nach wie vor von dem Projekt überzeugt, das «für Differdingen wichtig» sei, da es «Werkstoff für die Zukunft» sei. «Ich habe in letzter Zeit keine neuen Informationen erhalten, aber ich hoffe, dass das Projekt auf die Beine gestellt werden kann», sagt Brassel-Rausch. Dennoch bestehe ein gewisses Maß an Unsicherheit und die Befürchtung, dass die Führungskräfte von OcsiAI ihre Pläne aufgrund der «explodierenden Preise» ändern könnten.

Baupläne bleiben unverändert

«Die Aktionärsstruktur hat sich mehrmals durch den Beitritt neuer Aktionäre verändert. Angesichts der Ereignisse in der Ukraine und der Sanktionen gegen Russland und Belarus ist das Wirtschaftsministerium dabei, seine Informationen in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden zu aktualisieren», heißt es in in einer parlamentarischen Antwort von Franz Fayot an Laurent Mosar.