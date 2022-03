Kai Pier 45 : Großbrand im historischen Hafen

Wie Videos in den sozialen Medien zeigen, wütete in San Francisco ein großes Feuer. Zeitweise waren rund 150 Feuerwehrleute im Einsatz.

In einer Hafenanlage in San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien ist es zu einem Großbrand gekommen. Das Feuer war am Samstagmorgen (Ortszeit) aus bisher unbekannter Ursache in einem Lagerhaus auf dem historischen Kai Pier 45 ausgebrochen.