Enorme Rauchwolke : Großbrand sorgt für Aufregung in Strassen

STRASSEN - Am Dienstagabend ist eine Halle des Bäckerunternehmens Hein in Strassen völlig ausgebrannt. Dicker schwarzer Rauch zog über Strassen und Teile der Hauptstadt.

Gegen 21.15 Uhr war in den Büroräumen des Bäckerei- und Ofen-Unternehmens Hein in der Strassener Rue du Kiem ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen arbeiteten sich von den Büroräumen über das Dach und zerstörten die gesamte Halle, in der sich auch Produktionsstätten befanden, völlig.