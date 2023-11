Großbritannien: Brexit-Ikone Nigel Farage zieht ins Dschungelcamp

Der als lautstarker EU-Kritiker und Brexit-Vorkämpfer auch in Deutschland bekannt gewordene Rechtspopulist Nigel Farage macht bei der britischen TV-Ausgabe des Dschungelcamps mit. Der Sender ITV bestätigte am Montagabend die Teilnahme des 59-Jährigen an der nächsten Staffel der Reality-Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!», die in Großbritannien «I’m A Celebrity... Get Me Out Of Here!» heißt und in wenigen Tagen anläuft.