Großbritannien: Waliser Polizist lockte über 200 Mädchen in die Sex-Falle

Lewis Edwards wurde am Mittwoch zu lebenslanger Haft verurteilt.

Weil er über mehrere Jahre hinweg über Snapchat intime Aufnahmen von mehr als 200 Mädchen erpresst hat, muss ein ehemaliger Polizist in Wales lange hinter Gitter. Ein Gericht in Cardiff verurteilte den 24-jährigen Lewis Edwards am Mittwoch zu lebenslanger Haft. Er muss mindestens zwölf Jahre im Gefängnis verbringen.