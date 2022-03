Berichte : Großbritannien will «goldene Visa» für Reiche abschaffen

Nach Kritik an ihrer Haltung gegenüber russischer Geldwäsche will die britische Regierung vereinfachte Visa für wohlhabende Investoren offenbar abschaffen.

In Großbritannien sind Immobilien im Wert von 1,5 Milliarden Pfund (rund 1,8 Milliarden Euro) im Besitz von russischen Staatsbürgern, denen Korruption vorgeworfen wird.

Die britische Regierung will nach Kritik an ihrer Haltung gegenüber russischer Geldwäsche Berichten zufolge vereinfachte Visa für wohlhabende Investoren abschaffen. Voraussetzungen für die bisherige Einreiseerlaubnis sind ein Vermögen von mindestens zwei Millionen Pfund in britischen Investment-Fonds und ein Bankkonto im Vereinigten Königreich.