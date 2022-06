Brexit : Großbritannien will sich teilweise von Europäischem Menschenrechtsgericht lösen

Nach dem Stopp eines Abschiebeflugs nach Ruanda infolge eines Urteils aus Straßburg will sich Großbritannien teilweise von den Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) lossagen. Die britische Regierung legte am Mittwoch einen Gesetzentwurf vor, der laut Justizminister Dominic Raab die Umgehung des EGMR in bestimmten Fällen vorsieht. Auch die Abschiebung verurteilter Ausländer soll dadurch erleichtert werden. Einen vollständigen Rückzug Großbritanniens aus der Rechtssprechung des EGMR schloss Raab indes aus.

Die neue «Bill of Rights» (Erklärung der Rechte) werde «unsere britische Tradition der Freiheit stärken», die auf die Magna Carta von 1215 zurückgehe, und «gleichzeitig eine gesunde Dosis gesunden Menschenverstandes in das System einfließen lassen», sagte Raab dem Sender Sky News. Die Meinungsfreiheit würde so gestärkt und die Behörden in die Lage versetzt, «mehr ausländische Kriminelle auszuweisen und die Öffentlichkeit besser vor gefährlichen Kriminellen zu schützen».