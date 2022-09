Ende einer Ära : Queen Elizabeth II. ist tot – Charles ist König

«Wir sind in tiefer Trauer um einen geschätzten Souverän und eine vielgeliebte Mutter», teilte der neue König Charles III. mit. «Ich weiß, dass ihr Verlust das ganze Land schwer bewegt.» Das gelte auch in den Gebieten ihrer Herrschaft und des Commonwealths – und für Menschen auf der ganzen Welt.

Flagge auf Halbmast

Mitarbeiter des Buckingham-Palasts brachten am Abend die offizielle Mitteilung vom Tod der Queen am Tor des Buckingham-Palasts an. Vor der offiziellen Residenz der Queen in London hatten sich bereits vor der Bekanntgabe Hunderte Menschen versammelt. Viele stimmten die Nationalhymne an und brachen in Tränen aus, als die Flagge auf halbmast gesetzt wurde.