Pipelinebruch : Große Mengen Rohöl versickern in Libyen in der Wüste

Arbeiter versuchten das Leck abzudichten, über das nach Schätzungen der Betreibergesellschaft Arabian Gulf Oil Company täglich etwa 22.000 Barrel Rohöl verloren gehen

In der libyschen Wüste kam es zu einem Leck an einer Öl-Pipeline. (Symboldbild)

Bei einem Pipelinebruch in Libyen sind Tausende Barrel Öl in der Wüste versickert. Arbeiter versuchten das Leck abzudichten, über das nach Schätzungen der Betreibergesellschaft Arabian Gulf Oil Company täglich etwa 22.000 Barrel Rohöl verloren gehen, wie die Behörden am Mittwoch mitteilten. Das Leck entstand den Angaben zufolge am Dienstag. Das Unternehmen mit Sitz in Bengasi ist eine Tochtergesellschaft der staatlichen National Oil Corporation. Es machte mangelnde Wartung für das Leck verantwortlich.