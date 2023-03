Luxemburg : Große Polizeiaktion legt Zentrum von Niederkerschen lahm

NIEDERKERSCHEN – Eine Hausdurchsuchung mit großem Polizeiaufgebot hat am Donnerstagmorgen den Verkehr in Niederkerschen lahmgelegt.

Die Police Grand-Ducale ist am Donnerstagmorgen, kurz vor 7 Uhr, mit einem Großaufgebot in der Avenue de Luxembourg in Niederkerschen aufgeschlagen. Mehrere Einsatzfahrzeuge blockierten den Verkehr zwischen der Kreuzung an der «Op Acker»-Schule und der Brasserie Nationale. Autofahrer wurden aufgefordert den Bereich zu umfahren.