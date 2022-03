Beisetzung – Große Trauer in Freisen um getöteten Polizisten

dpatopbilder - 15.02.2022, Saarland, Freisen: Trauergäste, darunter viele Polizisten, stehen am Grab währen der Beisetzung eines Polizeikommissars, der mit einer Polizeikollegin am 31. Januar 2022 während einer Fahrzeugkontrolle bei Kusel in Rheinland-Pfalz erschossen wurde. Zwei Wochen nach den Todesschüssen auf die zwei Polizisten in der Westpfalz wird der 29 Jahre alte Polizeikommissar am Dienstag in seinem Heimatort Freisen im Saarland beigesetzt. Foto: Harald Tittel/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung +++ dpa-Bildfunk +++