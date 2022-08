Rheinland-Pfalz : Großeinsatz in Trier wegen ausgetretener Substanz in Supermarkt

TRIER – Wegen Husten und Atemwegsreizungen sind sechs Mitarbeiter eines Supermarktes ins Krankenhaus gebracht worden. Offenbar war in dem Geschäft eine Substanz ausgetreten – vermutlich aus dem Kühlraum.

In einem Supermarkt in Trier sind sechs Mitarbeiter nach dem Austritt einer bislang unbekannten Substanz vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter klagten am Montagmorgen über Husten und erlitten leichte Atemwegsreizungen, wie die Stadt Trier mitteilte. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sei die Substanz aus dem Kühlraum des Marktes ausgetreten. Vermutlich habe es sich dabei um Kühlmittel gehandelt, das wegen eines Defekts ausgetreten sei.