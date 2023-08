Großeinsatz: Mutmaßliche Schleuser festgenommen – Razzia auch im Saarland

Mit einer Großrazzia in mehreren deutschen Bundesländern sind Ermittler gegen eine mutmaßliche Bande von Schleusern vorgegangen. Beamte durchsuchten am Donnerstag vier Wohnungen und nahmen drei Tatverdächtige fest, wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Bundespolizei Frankfurt am Main mitteilten. Gegen sie lagen Untersuchungshaftbefehle vor.