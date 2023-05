Höchste Warnstufe: Großem Preis von Imola droht wegen Unwetter das Aus

So oder so: Es dürfte nass werden.

Emilia-Romagna? Ja, die Region, in der ab Freitag der jährliche Formel-1-GP von Imola stattfinden soll. In der Nähe der Rennstrecke sind bereits schwere Schäden durch die Überflutungen entstanden – und weitere dürften folgen.

Menschen sollen zu Hause bleiben

Bereits der GP von Miami Anfang Mai war zwischenzeitlich durch schwere Stürme in Florida gefährdet, konnte aber schließlich durchgeführt werden. Ob und in welcher Form nun in Imola gefahren werden wird, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.