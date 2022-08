Die Bilanz: Großer Hype, hohe Einschaltquote – das bleibt nach der Frauen-EM

Die EM der Frauen löste große Emotionen aus. Noch nie verkaufte die Uefa so viele Tickets, noch nie versammelten sich in Deutschland für ein Frauenfußballspiel so viele Menschen vor dem TV. Die Bilanz nach dem großen Fest.

Die Engländerinnen wurden Europameisterinnen. AFP

Die Fußball-EM der Frauen ist Geschichte. Im Finale setzte sich England gegen Deutschland mit 2:1 nach Verlängerung durch. Das Turnier in England ist eine Erfolgsgeschichte – und was für eine!

Insgesamt verkaufte die Uefa 574.875 Tickets. Bereits vor dem Finale durfte sich der Verband über mehr als doppelt so viele Zuschauerinnen und Zuschauer wie beim bisherigen Rekord 2017 in den Niederlanden (240.055) freuen. Auch haben noch nie so viele Fans ein EM-Endrundenspiel zugeschaut wie das Finale im Wembley: 87.192. Der bisherige Rekord lag mit 79.115 Zuschauenden bei dem Männer-EM-Finale 1964 in Madrid.

Fabelhafte TV-Zahlen in Deutschland und England

Dass der Frauenfußball interessierte, kann man auch den TV-Zahlen vieler Länder entnehmen. Durchschnittlich 17.897 Millionen Menschen sahen am Sonntag in der ARD die 1:2-Niederlage der DFB-Auswahl (Marktanteil bei 64,8 Prozent). Noch nie zuvor hatten so viele Menschen in Deutschland ein Fußballspiel der Frauen im Fernsehen gesehen. In Großbritannien hatte das Endspiel nach Angaben der BBC in der Spitze 17,4 Millionen TV-Zuschauende. Zusätzlich dazu erlebten weitere 5,9 Millionen den ersten EM-Erfolg der Lionesses via Stream. Nicht mit eingerechnet sind dabei die Fans bei Partys und in Pubs.

Diese hohen Zahlen sind einerseits wegen der steigenden Popularität der Sportart zu erklären. Aber auch, weil sowohl England als auch Deutschland ein sehr erfolgreiches Turnier spielten. Je erfolgreicher die Teams waren, desto mehr Menschen schalteten im Heimatland den TV ein. Ein weiterer Grund war die riesige Berichterstattung. Alle Medien berichteten groß über das Turnier, in jeder Nachrichtensendung erhielten die Fußballerinnen einen attraktiven Sendeplatz. Hinzu kamen die vielen Sponsoren, die Unsummen in den Frauenfußball reinbutterten.

Schon oft ist nach Frauen-Turnieren die Sehnsucht nach anhaltendem Entfachen der Begeisterung formuliert worden, und dann wenig bis gar nichts im Alltag geblieben. Bereits bei der WM 2011 in Deutschland haben etwa Verband, Sponsoren und Medien ein großes Engagement an den Tag gelegt, das kurz darauf wieder versandete. Selbiges gilt für die EM 2017 in den Niederlanden oder die WM 2019 in Frankreich. Ob das nun wieder passiert, bleibt abzuwarten.