Spaziergang und Selfies: Großer Nandu im Großherzogtum – so war sein Besuch

Am vergangenen Samstag war er zum Liebling in der Straßenbahn in der Hauptstadt geworden. Nun ist Nande wieder in Slowenien. Nach einer Reise von fast 3550 Kilometern innerhalb vier Tagen ist der Nandu, der ursprünglich aus Amerika kommt, in seinem Anhänger in die Heimat zurückgekehrt. Neben Luxemburg besuchte er mit seinem Besitzer Janez Cetin auch Amsterdam, Heerenveen und Paris.