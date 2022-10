Elektrizität : Großer Stromausfall in Esch – Lallingen länger betroffen

ESCH/ALZETTE – Am heutigen Montagmorgen gingen in Esch die Lichter aus. Inzwischen ist das Problem behoben.

Laut Informationen von Tageblatt, blieb am heutigen Montagmorgen kurz nach 11.30 Uhr in Esch der Strom aus. Nahezu alle Stadtteile waren betroffen, obwohl der Ausfall zunächst nur von kurzer Dauer zu sein schien. Nach wenigen Minuten sei die Stromversorgung fast überall wieder vorhanden gewesen, nur nicht in Lallingen, dort dauerte es etwa eineinhalb Stunden.