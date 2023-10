Großfahndung läuft: Einbrecher flüchtet in Warkener Wald

Am frühen Sonntagmorgen gegen 4.40 Uhr hat eine Person versucht in ein Haus in der Cité Warkdall in Warken einzubrechen. Die meldet die Police Grand-Ducale einige Stunden später. «Der Einbrecher ist zu Fuß in den angrenzenden Wald, Richtung Bürden geflüchtet», so die Beamten.