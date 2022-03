Olympia in Peking : Großherzog Henri als erster in Peking angekommen

LUXEMBURG/PEKING – Das luxemburgische Staatsoberhaupt ist in China eingetroffen, um an der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele teilzunehmen.

Ein Luxemburger ist der Erste bei den Olympischen Spielen! Großherzog Henri landete am Montag in Peking, wo er als Zuschauer an der Eröffnungszeremonie und den Wettkämpfen der Winterspiele teilnehmen wird, die am Freitag beginnen. Wie das chinesische Fernsehen berichtete, ist er das erste ausländische Staatsoberhaupt, das im Rahmen der Olympiade chinesischen Boden betritt. Er wurde auf dem Rollfeld von einem kleinen Komitee und mit einem Blumenstrauß begrüßt. Insgesamt werden 32 führende Politiker aus aller Welt erwartet.