Expo 2020 – Großherzog Henri bekundet in Dubai seine Solidarität mit der Ukraine

Eigentlich war der Besuch des ukrainischen Pavillons auf der Expo 2020 Dubai am Dienstag nicht geplant. Grundlage für seinen Wunsch den Pavillon doch zu besuchen, war die dramatische Lage in der Ukraine. Das Staatsoberhaupt wurde am späten Nachmittag zusammen mit dem Rest der luxemburgischen Delegation von Vertretern der ukrainischen Botschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten empfangen. Dort hörte sich der Grand-Duc die Rede der beiden ukrainischen Vertreter an und bekundetet seine Solidarität mit dem leidenden ukrainischen Volk. Außerdem versicherte er: «Die Flüchtlinge, die in Luxemburg ankommen, werden gut aufgenommen.»