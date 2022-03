Luxemburg : Großherzog Henri besichtigt Moschee in Abu Dhabi

LUXEMBURG/ABU DHABI – Nach seinem Besuch auf der Expo 2020 in Dubai machte sich Großherzog Henri am Montag auf den Weg in die Hauptstadt der Emirate.

Großherzog Henri in der Scheich-Zayid-Moschee. L'essentiel

Großherzog Henri hat am Montag seinen Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten genutzt, um sich ein Bild von Abu Dhabi zu machen – Zunächst besichtigte der Großherzog die Scheich-Zayid-Moschee. Das 2007 fertiggestellte Bauwerk ist ein Wahrzeichen des Landes. Sie ist die größte Moschee in den Vereinigten Arabischen Emiraten und eine der größten der Welt. Im Laufe der Jahre hat sie sich zu einem Touristenmagneten entwickelt. Das über 22.400 Quadratmeter große Bauwerk mit seinen 1000 mit Edelsteinen besetzten Säulen besteht vollständig aus Marmor. Nach seinem 30-minütigen Besuch zeigte sich der Großherzog beeindruckt.

Außerdem besuchte Henri auch den Louvre Abu Dhabi. Die Sammlung des 2017 eröffneten Museums reicht von ägyptischen Relikten bis hin zu Gemälde von Rembrandt, Van Gogh und Monet. Auch die Stahlkuppel, die über dem Museum zu schweben scheint, begeistert viele Besucher. Henri ist noch bis Mittwoch in den Vereinigen Arabischen Emiraten zu Gast.