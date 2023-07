Luxemburg: Großherzog Henri darf nun auch per Gesetz Verurteilte begnadigen

Bislang war das Recht per Erlass aus dem Jahr 1925 geregelt. Editpress

Mit 57 Stimmen wurde am heutigen Mittwoch das neue Gesetz in der Chamber verabschiedet, welches das Begnadigungsrecht des Großherzogs regelt. Nur die drei ADR-Abgeordneten haben sich bei der Abstimmung enthalten. Bislang wurde das Recht durch einen großherzoglichen Erlass aus dem Jahr 1925 geregelt. Das neue Gesetz soll jedoch kaum Neuerungen beinhalten. Nur das zuletzt in den 1990er Jahren unter der Herrschaft von Großherzog Jean angewandte Recht der kollektiven Begnadigung wurde aus dem Gesetz gestrichen.

Justizministerin Sam Tanson präsentierte am Mittwoch zudem aktuelle Zahlen. Demnach wurden im Jahr 2021 insgesamt 250 Gnadengesuche an den Großherzog gestellt. Unter Berücksichtigung von Anträgen, die Ende 2020 eingereicht wurden, sind 265 Entscheidungen getroffen worden. 226 Anträge wurden abgelehnt, was im Umkehrschluss bedeutet, dass 39 Verurteilte vom Großherzog begnadigt wurden. Die Anträge bezogen sich auf Fahrverbote, Gefängnisstrafen und Geldbußen. In der Geschichte Luxemburgs ist kein Fall bekannt, in dem eine Begnadigung wegen eines Verbrechens ausgesprochen wurde, teilte die Ministerin mit.

Um ein Gnadengesuch beim Großherzog zu beantragen muss der Antragssteller, wie auf Guichet.lu geschildert, einen Brief mit seiner Identität, seiner Adresse sowie der Angabe, welches Gericht ihn wann und wofür verurteilt hat, ausstellen. Dieser muss mit den entsprechenden Belegen an das Büro des Großherzogs, das Justizministerium oder die Abteilung für Gnadengesuche der Staatsanwaltschaft geschickt oder dort abgegeben werden.