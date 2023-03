100. Jahrestag diplomatischer Beziehungen: Großherzog Henri ist in Lettland angekommen

Mehrere Termine stehen für den Großherzog und die Minister an.

Großherzog Henri ist am Sonntag zu einem zweitägigen Staatsbesuch (13. und 14. März) in Lettland in Riga eingetroffen. Er wird von Außenminister Jean Asselborn und Wirtschaftsminister Franz Fayot begleitet. Der Grund der Reise ist der 100. Jahrestag der diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern. 2022 war zudem der 30. Jahrestag der Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Luxemburg und Lettland.