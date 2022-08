Prinz Wauthier de Ligne : Großherzog Henri trauert um seinen Cousin

LUXEMBURG/TOURNAI – Am vergangen Montag verstarb Prinz Wauthier nach langer Krankheit im belgischen Tournai. Der Cousin des luxemburgischen Großherzogs wurde 70 Jahre alt.

Großherzog Henri hat am Montag ein ihm nahestehendes Mitglied seiner Familie verloren, wie die belgische Presse berichtet. Prinz Wauthier de Ligne, der Cousin des Großherzogs verstarb vergangenen Montag im Alter von 70 Jahren in Tournai, «nachdem er bis zum Schluss gegen eine lange und schmerzhafte Krankheit gekämpft hatte», heißt es in der belgischen Zeitung L'Avenir.