Staatsbesuch: Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa auf Staatsbesuch in Portugal

Fast zwölf Jahre liegt der letzte Staatsbesuch von Großherzog Henri und seiner Gattin Großherzogin Maria Teresa in Portugal nun zurück. Doch nachdem das Treffen 2020 aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden musste, ist das großherzogliche Paar am Mittwoch und Donnerstag für zwei Tage beim Staatspräsidenten Portugals Marcelo Rebelo de Sousa zu Gast. «Das ist der Ausdruck der ausgezeichneten bilateralen Beziehungen zwischen Portugal und Luxemburg», so die Regierungssprecher. Die beiden Staaten unterzeichnen regelmäßig Abkommen in verschiedenen Bereichen. Das symbolträchtigste ist das Anwerbeabkommen von 1970 über die Beschäftigung portugiesischer Arbeitnehmer in Luxemburg, das es «den luxemburgischen Arbeitgebern ermöglicht hat, direkt in Portugal zu rekrutieren».