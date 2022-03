Alix de Lannoy wird beerdigt : Großherzogliche Familie steht Stéphanie bei

LUXEMBURG - Am Freitag wird Alix de Lannoy, Mutter der Verlobten von Erbgroßherzog Guillaume, beigesetzt. Die großherzogliche Familie ist an Stéphanies Seite.

In Trauer vereint sind die künftige Ehefrau von Erbgroßherzog Guillaume und die großherzogliche Familie am Freitag. Großherzog Henri, Großherzogin Maria Teresa, Guillaume, Prinz Louis und Prinzessin Tessy sind bei der Beerdigung von Stéphanies Mutter Alix de Lannoy an der Seite der Gräfin. Die Beisetzung findet in Frasnes-lez-Anvaing in der belgischen Provinz Hainaut statt, aus der die Familie de Lannoy stammt.

Als Ausdruck der Trauer werden in Luxemburg am großherzoglichen Palast sowie am Schloss Berg die Fahnen auf Halbmast gehängt.

Die Mutter von Gräfin Stéphanie war am Sonntag an den Folgen eines Schlaganfalls im Alter von 70 Jahren gestorben. Die zukünftige Frau von Guillaume ist ihre jüngste Tochter. Stéphanie hat noch vier Brüder und drei Schwestern.

Die Hochzeit am Hof soll am 19. und 20. Oktober in Luxemburg stattfinden.