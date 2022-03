Luxemburg – Großherzogliche Polizei fahndet nach Einbrecher

Die großherzogliche Polizei fahndet im Rahmen eines Einbruchs am 14. Dezember des vergangenen Jahres nach einem Mann. Dieser soll an besagtem Tag zwischen 9 und 18 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rue Sainte-Zithe in Luxemburg-Stadt eingebrochen und zwei Laptops sowie Schmuck gestohlen haben.