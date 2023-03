Stéphanie und Guillaume: Großherzoglicher Hof verkündet die Geburt von Prinz François

Seit dem heutigen Montagmorgen sind Erbgroßherzog Guillaume und Erbgroßherzogin Stéphanie stolze Zweifacheltern. Wie der großherzogliche Hof mitteilt, hat die Prinzessin einen gesunden Jungen zur Welt gebracht. Um 10.04 Uhr erblickte Prinz François in der Maternité Grande-Duchesse Charlotte in der Hauptstadt das Licht der Welt. «Der Prinz wird die Vornamen François Henri Luis Marie Guillaume tragen. Er wiegt 3,575 Kilogramm und ist 53 Zentimeter groß», heißt es in der Pressemitteilung. Sowohl Prinzessin Stéphanie, als auch der kleine Prinz seien wohlauf.