In Berlin : Großkreutz pinkelt in Hotel-Lobby

Dortmund-Profi Kevin Großkreutz hat nach dem verlorenen Pokal-Finale für einen Eklat gesorgt. Er soll in einem Berliner Hotel in der Lobby uriniert haben.

Kevin Großkreutz sorgt nach dem verlorenen DFB-Pokal-Finale vom Samstag für einen Eklat. Nach Medienberichten benimmt sich der Spieler von Dortmund in einem Hotel total daneben. Nach Informationen von Sport-Bild und Bild am Sonntag soll Grosskreutz am 17. Mai nach dem verlorenen Spiel gegen Bayern München in einem Berliner Hotel in alkoholisiertem Zustand vor Zeugen gegen eine Säule in der Lobby uriniert und einen Hotelgast angepöbelt haben.