Während Rentenreform-Demo: Großneffe von Brigitte Macron in Frankreich verprügelt

Der Großneffe von Brigitte Macron ist während einer Demonstration gegen die Rentenreform angegriffen und verletzt worden. Die französische Première Dame zeigte sich am Dienstag empört über die «Feigheit, Dummheit und Gewalt» der Täter. «Ich habe diese Gewalt wiederholt angeprangert, die nur zum Schlimmsten führen kann», erklärte sie. Die Polizei nahm nach dem Angriff am Montagabend acht Verdächtige fest.

Jean-Baptiste Trogneux war in Amiens von Regierungsgegnern auf den Kopf, die Arme und Beine geschlagen worden, wie sein Vater Jean-Alexandre Trogneux der Nachrichtenagentur AFP sagte. Der 30-Jährige sei von einer Gruppe erkannt worden, die an einem Protest gegen die Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron teilgenommen hätten, sagte Trogneux weiter. Die Angreifer hätten «den Präsidenten, seine Frau und unsere Familie» beleidigt, bevor sie weggelaufen seien. Sein Sohn sei in ärztlicher Behandlung. «Sie sind zu weit gegangen», sagte der Vater.