Neues Stadtviertel : Großprojekt an der Cloche d'Or nimmt Form an

LUXEMBURG – Die Bauarbeiten im neuen Stadtviertel am Ban de Gasperich schreiten stetig voran. Viele Immobilien wechselten bereits ihren Eigentümer.

In Gasperich geht es auch im Jahr 2019 Schlag auf Schlag. Ein ganzer Stadtteil erwacht dort zum Leben. «Die baulichen Maßnahmen sind in vollem Gange. Wir sind mit dem Projekt voll im Zeitplan», sagt Serge Estgen vom Bauträger Promobe. Im neuen Viertel an der Cloche d’Or entstehen sowohl Wohnungen als auch Büros und Geschäfte.

In den kommenden Monaten erreicht das Großprojekt einige Meilensteine, «sowohl bei den Fertigstellungen, als auch bei der Aufnahme neuer Arbeiten», erklärt Estgen. In diesem Monat Januar wird Deloitte seine neuen Räumlichkeiten beziehen, am 14. Mai eröffnet offiziell das 75.000 Quadratmeter große Einkaufszentrum mit 140 Geschäftsräumen und im Juli werden im «Block A» 242 Wohneinheiten an ihre Eigentümer übergeben.