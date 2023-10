Großregion: Asiatische Hornissen sorgen für Polizeieinsatz in Saarbrücken

Die asiatische Hornisse breitet sich in Deutschland rasend schnell aus.

Ein auf dem Gehweg liegendes Nest von Asiatischen Hornissen hat am Dienstag einen Polizeieinsatz in Saarbrücken ausgelöst. Um ihr Wohlergehen besorgte Bürger hätten die Polizei am Nachmittag über das Hornissennest im Stadtteil Gersweiler informiert, teilte diese mit.