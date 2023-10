Arzfeld/Prüm: Frau wird auf Feld nahe Luxemburg überfahren und getötet

In Arzfeld bei Prüm ist eine 57-Jährige von einem landwirtschaftlichen Fahrzeug überrollt worden und gestorben. Wie die Polizei in Prüm am Freitag mitteilte, wurde sie wegen eines schweren Verkehrsunfalls alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich das Unglück auf einem Agraranwesen ereignet hatte.