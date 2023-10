Saarbrücken: Mathis (5) ertrank «relativ zeitnah» nach Verschwinden

An dieser Stelle an der Saar wurde am Montag die Leiche des vermissten Mathis gefunden.

Der am Montag in Saarbrücken tot aus der Saar geborgene fünfjährige Junge ist laut Staatsanwaltschaft «relativ zeitnah» nach dem Verlassen des Spielplatzes ertrunken. Nach den Ermittlungen gehe man davon aus, dass das Kind am 2. Oktober sich selbst vom Spielplatz entfernt habe, in die Saar gefallen und ertrunken sei, teilte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Saarbrücken am Mittwoch auf dpa-Anfrage mit. Der Fünfjährige galt rund eine Woche als vermisst, bevor seine Leiche in der Saar entdeckt wurde.