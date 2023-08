Großregion: Häftling aus saarländischem Gefängnis ausgebrochen

Im saarländischen Ottweiler ist am Sonntag ein Häftling aus dem Gefängnis ausgebrochen. Der 40-Jährige sei über einen Stacheldrahtzaun geklettert und nach draußen gelangt, sagte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums am Montag in Saarbrücken. Das Aufsichtspersonal habe seine Flucht sehen können, sei aber nicht mehr in der Lage gewesen, den Mann aufzuhalten. Die Fahndung sei bisher erfolglos verlaufen. Zuvor hatte der Saarländische Rundfunk darüber berichtet.