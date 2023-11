Großregion: LKA prüft Brief von flüchtigem Mörder

Im Fall des Ende Oktober entflohenen verurteilten Mörders untersucht das Landeskriminalamt Baden-Württemberg einen angeblichen Brief von ihm. «Wir prüfen ein Schreiben», sagte eine LKA-Sprecherin am Freitag auf Anfrage. Auf den Inhalt ging sie nicht ein. Über das Schreiben an einen Ex-Mithäftling haben die Badischen Neuesten Nachrichten zuvor berichtet.