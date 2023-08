Großregion: Mann nach Wohnhausbrand unter dringendem Tatverdacht festgenommen

Eine Woche nach einem Wohnhausbrand in Idar-Oberstein hat die Polizei im Saarland einen Mann unter dem dringenden Tatverdacht der Brandstiftung festgenommen. Das teilte die Polizeidirektion Trier am Donnerstag mit. Der 39-Jährige aus St. Ingbert soll demnach am 9. August in das Haus eingebrochen sein.